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Șomajul, în creștere! Aproape o treime dintre tineri nu au un loc de muncă: cum arată noile date INS

Șomaj/ Arhivă foto

Șomaj/ Arhivă foto

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat3 iul. 2026, 07:59
SursăRealitatea PLUS

Date îngrijorătoare de la Institutul Național de Statistică! În comparație cu luna mai, rata șomajului a crescut în luna iunie. Creșterea a fost mai mare în cazul femeilor. Mai mult, aproape o treime dintre tineri nu au locuri de muncă.

Șomajul în România a crescut în luna mai. Potrivit Institutului Național de Statistică, rata șomajului a ajuns la 6,4% cu aproape 522.000 de persoane fără loc de muncă. Față de aprilie, numărul șomerilor a crescut cu 10.000.

Cea mai îngrijorătoare este, însă, situația tinerilor: aproape o treime dintre cei cu vârste între 15 și 24 de ani nu au loc de muncă, o rată de 28,8%.

Situația este mai bună la adulți, unde rata șomajului este de 4,9%. Totuși, creșterea generală arată că piața muncii rămâne sensibilă, chiar dacă economia încearcă să se redreseze. Pentru mulți tineri, găsirea unui prim job devine din ce în ce mai dificilă, iar acest lucru ridică semne de întrebare despre viitorul lor profesional.

Datele oficiale ne amintesc că, deși lucrurile par stabile la nivel general, pentru o parte importantă din populație, mai ales pentru generația tânără, provocările rămân mari.

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