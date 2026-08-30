Economie· 1 min citire

ANPC a declanșat controale la benzinării în toată țara

Controale ANPC

Controale ANPC

Scris deStoica Marian
Publicat30 aug. 2026, 14:37
Sursărealitatea.net

ANPC a demarat o amplă campanie de control în stațiile de distribuție a carburantului din țară, pentru a verifica respectarea prevederilor legii nr. 162/2026.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat demararea unei campanii ample de control în benzinării în contextul modificărilor de preț la carburanți din ultima perioadă, scrie Economedia.

ANPC a demarat o amplă campanie de control în stațiile de distribuție a carburantului din țară, pentru a verifica respectarea prevederilor legii nr. 162/2026. Comisarii verifică adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate, anunța instituția sâmbătă, 29 august, într-o postare pe Facebook.

„Autoritatea, împreună cu colegii noștri, pe baza unor raportări și baza unor situații, verificăm pe o perioadă de trei lui adaosul practicat, care nu poate fi modificat odată practicat, el rămâne în contabilitatea unități și în evidențele fiscale și în gestiunea unității. Verificăm adaosul comercial practicat de către aceste stații de carburant, acești distribuitori de carburant, astfel încât acesta să nu fie mai mare decât media adaosului utilizat pe parcursul anului 2025. Concluzia este foarte simplă: dacă practică un adaos mai mare decât în anul 2025, operatorul economic este pasibil de amendă”, a explicat președintele ANPC, Csaba Lajos Békési, la B1TV.

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