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Tragedie pe Siret: doi tineri de 18 ani s-au înecat. Trupurile, găsite în județul Galați

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 3 aug. 2026, 13:30

Doi tineri în vârstă de 18 ani, dați dispăruți în zona barajului Călimănești din județul Vrancea, au fost găsiți fără viață în râul Siret, pe teritoriul județului Galați. Cadavrele au fost descoperite luni dimineață, după o amplă operațiune de căutare desfășurată de echipele ISU din trei județe.

Alarma a fost dată duminică, după ce cele două persoane au fost semnalate ca dispărute în apropierea barajului Călimănești, din zona localității Pădureni. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea au început imediat misiunile de căutare și salvare. Intervenția a fost reluată luni dimineață și extinsă în aval, fiind mobilizate și echipaje ale ISU Galați, în cooperare cu salvatori din ISU București–Ilfov. Căutările s-au desfășurat atât pe apă, cât și pe maluri.

„Cele două victime au fost localizate în apele râului Siret, pe teritoriul județului Galați. Una dintre persoane a fost extrasă, iar echipajele operative acționează pentru extragerea celei de-a doua victime. Din păcate, ambele persoane au fost găsite fără semne vitale”, a anunțat ISU Galați.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale tragediei. Reprezentanții ISU au transmis un apel la responsabilitate, recomandând cetățenilor să evite scăldatul în zone neamenajate și să nu intre în apă în apropierea barajelor sau în zonele cu curenți puternici.

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