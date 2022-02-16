Un bărbat a încălcat de două ori în aceeași zi un ordin de protecție emis împotriva sa

Echipajul de poliție s-a deplasat la locul indicat în sesizare, fiind identificat bărbatul în cauză, în vârstă de 32 de ani, din județul Prahova.

Ieri, 15 februarie a.c., bărbatul de 32 de ani, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, care a dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile.

Reamintim că la data de 14 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați de către o femeie de 44 de ani, din Roman, cu privire la faptul că fostul său concubin a încălcat ordinul de protecție emis pe numele său.

Din investigațiile efectuate a reieșit că, cel în cauză ar fi mers la locul de muncă al fostei sale concubine, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecţie emis de Judecătoria Roman, fiind demarate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de încălcarea ordinului de protecţie.

În continuare, în cursul aceleiași zile, ar fi încălcat, din nou, prevederile ordinului de protecţie, în sensul în care s-ar fi apropiat la o distanţă mai mică de 100 m, faţă de domiciliul persoanei vătămate.

