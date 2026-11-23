Curtea de Apel Bacău a desființat, pe 12 noiembrie 2026, condamnarea unui bărbat pentru trafic de influență, constatând intervenirea prescripției. Inculpatul primise 200 de euro în iulie 2018 pentru a facilita promovarea probei practice la permisul de conducere.
Instanța de apel a admis contestația inculpatului și a dispus încetarea procesului penal, decizia fiind definitivă. Judecătorii au reținut că faptele s-au prescris, în contextul aplicării efectelor deciziilor Curții Constituționale nr. 297/2018 și nr. 358/2022 privind întreruperea termenelor de prescripție.
Faptele din dosar
Conform hotărârii, în iulie 2018, un candidat care urma să susțină proba practică pentru obținerea permisului a încercat să obțină promovarea examenului prin intermediul unor persoane. Candidatul a fost pus în legătură cu inculpatul după o întâlnire organizată într-un salon de tatuaje.
La 12 iulie 2018, inculpatul a primit suma de 200 de euro, susținând că poate interveni pentru ca examenul să fie promovat. Acesta pretindea că are o relație apropiată cu șeful serviciului de permise și înmatriculări. A doua zi, candidatul a transmis numele polițistului examinator prin WhatsApp, iar inculpatul a asigurat că totul va decurge normal.
În ciuda acestor asigurări, candidatul a fost declarat respins la proba practică. Ulterior, cei 200 de euro au fost returnați intermediarului, însă candidatul a primit înapoi doar 150 de euro, diferența de 50 de euro fiind păstrată de intermediar. Persoana care oferise banii a fost condamnată definitiv într-un dosar separat pentru cumpărare de influență.
Condamnarea și apelul
La 8 iunie 2026, Tribunalul Neamț l-a condamnat pe inculpat la doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani și șase luni. Instanța a dispus și efectuarea a 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.
Dosarul mai viza fapte de furt de energie electrică, descoperite la o percheziție efectuată la 6 noiembrie 2019 la locuința inculpatului din satul Pângărăcior, județul Neamț. Verificările au indicat existența unei instalații clandestine care prelua energie direct din rețea, fără a fi înregistrată integral de contor.
Potrivit expertizei tehnice, în perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2019 ar fi fost sustrasă o cantitate de 71.252 kWh de energie electrică. În timpul perchezițiilor au fost descoperite componente electrice, sigilii și instrumente pentru modificarea neautorizată a echipamentelor de măsurare.
În privința acuzațiilor de furt de energie electrică, Tribunalul Neamț constatasese deja intervenirea prescripției răspunderii penale. La apel, Curtea de Apel Bacău a extins această constatare și la infracțiunea de trafic de influență.
Despăgubirile civile
Deși răspunderea penală s-a prescris, instanța a menținut dispozițiile privind despăgubirile civile pentru prejudiciul produs prin consumul fraudulos de energie electrică. Inculpatul trebuie să achite societății prejudiciate suma de 7.045,40 lei, reprezentând prejudiciul material rămas neacoperit, precum și 1.635,65 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Curtea de Apel Bacău a menținut, de asemenea, măsurile asigurătorii asupra unor sume de bani și bunuri aparținând inculpatului, până la concurența valorii de 8.681,05 lei.