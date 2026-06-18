Zelenski amenință după atacul cu drone asupra Moscovei: „Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat joi atacul lansat de armata ucraineană cu zeci de drone asupra Moscovei, spunând că operațiunea a fost „absolut justificată”.
Lovitura a fost lansată în zorii zilei și vine, potrivit liderului de la Kiev, ca reacție la atacul rusesc de luni asupra uneia dintre catedralele istorice ale capitalei ucrainene.
Informația a fost transmisă de agenția EFE.
Într-un mesaj vocal trimis de la Bruxelles către un grup de jurnaliști care urmăresc războiul din Ucraina, Zelenski a avut un discurs extrem de dur.
„Desigur, nu vrem ca Ucraina să ardă din cauza dușmanului. Dar dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră”, a spus președintele ucrainean.
Liderul de la Kiev a mai afirmat că populația rusă trebuie să înțeleagă că războiul este dus de „un singur om - Putin” și că efectele lui nu pot rămâne fără răspuns.
În același mesaj, Zelenski a reluat apelul către Vladimir Putin pentru un armistițiu imediat și pentru deschiderea unor negocieri care să ducă la încheierea conflictului.
Între timp, autoritățile ruse au anunțat că cel puțin 16 persoane au fost rănite în urma atacului masiv cu drone asupra Moscovei și a regiunii din jurul capitalei.
Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a precizat pe rețelele sociale că printre răniți se află și doi copii, în vârstă de 3 și 10 ani.
Oficialul rus a mai spus că echipele de intervenție se luptă să stingă incendiile izbucnite după atac. Potrivit agenției TASS, este vorba despre cel mai puternic atac asupra Moscovei și a împrejurimilor sale din ultimii doi ani de război.
În cursul nopții de miercuri spre joi, mai multe drone au lovit și un complex de rafinării aflat în sud-estul Moscovei, obiectiv care mai fusese vizat și cu două zile înainte.
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat pe Telegram că apărarea antiaeriană a intervenit pentru a respinge atacul, însă unele drone au reușit să lovească o rafinărie de petrol din capitala rusă.
Tot el a precizat că fragmentele unei drone doborâte au căzut peste un centru comercial aflat în apropierea marelui complex industrial în care se află rafinăriile Kapotnia.
Potrivit estimărilor prezentate de Sobianin, peste 190 de drone care aveau ca țintă Moscova ar fi fost doborâte pe timpul nopții.