Lionel Messi va reveni pe teren în Argentina, la câteva săptămâni după ce și-a anunțat retragerea din echipa națională. Starul lui Inter Miami a acceptat invitația de a participa la un eveniment special organizat în onoarea lui Carlos Tevez, fostul său coleg din reprezentativă.
Lionel Messi (39 de ani) va avea parte de o nouă apariție pe teren în Argentina, deși a decis să pună capăt carierei sale la echipa națională. Fotbalistul lui Inter Miami a fost confirmat la meciul de retragere al lui Carlos Tevez, eveniment care va avea loc pe 20 decembrie, pe stadionul La Bombonera, arena celor de la Boca Juniors.
Anunțul privind prezența lui Messi a fost făcut în contextul pregătirilor pentru partida dedicată fostului atacant argentinian, care a evoluat de-a lungul carierei la cluburi importante precum Manchester City, Juventus și Manchester United.
Lionel Messi, invitat la meciul de retragere al lui Carlos Tevez
Carlos Tevez a confirmat participarea lui Lionel Messi la evenimentul care va marca retragerea sa din fotbal. Cei doi au fost colegi la echipa națională a Argentinei și au împărțit vestiarul în mai multe perioade importante pentru reprezentativa sud-americană.
Meciul de retragere va avea loc pe 20 decembrie, pe stadionul La Bombonera, unul dintre cele mai cunoscute arene din fotbalul argentinian. Evenimentul se anunță unul special pentru suporterii lui Boca Juniors și pentru fanii lui Carlos Tevez, care au ocazia să îl revadă pe fostul atacant în cadrul unei ceremonii dedicate carierei sale.
Prezența lui Lionel Messi reprezintă unul dintre punctele de atracție ale evenimentului, mai ales după decizia starului de a se retrage din naționala Argentinei.
Messi a renunțat la echipa națională, dar continuă să joace la nivel de club
Lionel Messi și-a anunțat retragerea din reprezentativa Argentinei după o carieră internațională de peste două decenii. Fotbalistul a explicat că a luat această decizie după o perioadă de reflecție și că simte că este momentul să încheie un capitol important din viața sa sportivă.
În ciuda retragerii de la națională, Messi continuă să evolueze la nivel de club, pentru Inter Miami, iar participarea la meciul dedicat lui Carlos Tevez îi oferă ocazia de a reveni pe un stadion din Argentina într-un context special.
Evenimentul de la La Bombonera este programat pentru 20 decembrie și va reuni mai multe nume importante din fotbalul argentinian, în onoarea carierei lui Carlos Tevez.