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Prima victorie a Egiptului la Cupa Mondială

Egipt / Cupa Mondială

Egipt / Cupa Mondială

Realitatea de Neamt
Scris de Realitatea de Neamt Publicat: 22 iun. 2026, 09:31

Naționala Egiptului a obținut prima victorie din istoria sa la Cupa Mondială, învingând Noua Zeelandă cu 3-1, în etapa a doua a Grupei G de la turneul final din 2026.

Partida de la Vancouver a început prost pentru „faraoni": Noua Zeelandă a deschis scorul în minutul 15 prin Finn Surman, cu o lovitură de cap după un corner. Revenirea a venit după pauză — Ziko a egalat în minutul 58 cu capul, iar Salah a înscris golul victoriei în minutul 68, după o pasă cu călcâiul de la același Ziko. Trezeguet a stabilit scorul final în minutul 82, tot cu capul, după un corner perfect executat de Salah.

Salah a fost desemnat Omul Meciului, reușind un gol și un assist, fiind aplaudat în picioare la ieșirea de pe teren.

Egiptul urcă pe primul loc în grupă cu 4 puncte și va juca meciul decisiv împotriva Iranului, la Seattle, unde un egal îi este suficient pentru calificare.

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