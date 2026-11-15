România a învins Polonia! Prima victorie oficială pentru Hagi

România a câștigat meciul cu Polonia, scor 2-1, în etapa a cincea a Ligii Națiunilor. Echipa națională a înregistrat prima victorie oficială după numirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer.
Alexandru Cicâldău și Dennis Man au marcat pentru tricolori în repriza secundă, iar Regula a redus din diferență pentru gazdele de la Varșovia. Meciul s-a disputat pe Arena Națională, în fața a aproximativ 45.000 de spectatori.
Victoria pune capăt unei serii de patru înfrângeri consecutive ale României în competiție. În prima repriză, Robert Lewandowski a marcat pentru polonezi în minutul 6, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.
Gheorghe Hagi a introdus modificări în lotul de start față de meciurile anterioare, aliniind pe teren fundașul stânga Eissat și atacantul Florinel Coman. Ianis Hagi a evoluat ca titular și a purtat banderola de căpitan.
Următoarea partidă a echipei naționale este programată pentru 17 noiembrie, în deplasare, împotriva Bosniei, în cadrul ultimei etape din actuala ediție a Ligii Națiunilor.