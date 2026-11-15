Vanesa Ștefania Ștot a câștigat aurul mondial la kickboxing

Vanesa Ștefania Ștot, elevă în clasa a XII-a din Piatra-Neamț, a câștigat medalia de aur la Low Kick și pe cea de argint la K-1 Light la Campionatul Mondial ISKA pentru amatori.
Competiția a avut loc între 5 și 8 noiembrie 2026, la Aranjuez, în regiunea Madrid. La categoria de greutate 50,5 kg, Vanesa Ștefania Ștot a cucerit aurul la Low Kick, iar la K-1 Light, la 50 kg, s-a clasat pe locul doi.
În semifinalele disciplinei Low Kick, sportiva română a învins-o pe spanioala Ainara Galán Garnacho. În finală, a câștigat duelul cu irlandeza Keeva Shaw. La K-1 Light, Vanesa a trecut de irlandeza Freya Cribbin în turul semifinal, dar a pierdut meciul pentru titlu cu scorul de 1–2 în fața spaniolei Saioa Blanco Aretxaga.
Sportiva a practicat anterior karate și iubea sporturile de contact. În primele două zile de antrenament la kickboxing, o speriau loviturile primite în față, însă și-a schimbat părerea după primul sparring. Ulterior, în timpul unui alt sparring, a suferit o dublă fractură de mandibulă. A avut maxilarul imobilizat și a trebuit să se hrănească printr-un pai timp de câteva zile. După accidentare, s-a întors la antrenamente.
Mutarea la București a fost recomandată de antrenorul său din Piatra-Neamț, pe care o numește Puiu. Acesta o îndrumat către Academia Cătălin Moroșanu. În prezent, Vanesa merge dimineața la liceu și se antrenează seara. În zilele de weekend, are uneori câte două antrenamente pe zi.
După Campionatul Mondial, următoarea competiție a sportivei va avea loc la Constanța. Ea își dorește să progreseze în carieră și să ajungă la nivel profesionist.