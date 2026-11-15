Vanesa Ștefania Ștot a câștigat aurul mondial la kickboxing

Publicat 15 nov. 2026, 09:06 Sursă Ziar Piatra Neamț

Vanesa Ștefania Ștot, elevă în clasa a XII-a din Piatra-Neamț, a câștigat medalia de aur la Low Kick și pe cea de argint la K-1 Light la Campionatul Mondial ISKA pentru amatori.

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