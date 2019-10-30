Victorii categorice cu Aerostar Bacău pentru juniorii pietreni

Echipele de juniori A și B ale CSM Ceahlăul Piatra Neamț au jucat sâmbătă, 26.10.2019, meciurile programate în campionatele naționale contra celor de la Aerostar Bacău. Au rezultat două victorii categorice, cu multe goluri marcate. Ambele confruntări au făcut parte din programele etapelor cu numerele 16 din cele două întreceri.

Pregătiți de Valentin Avădanei și Florin Axinia, juniorii mari au învins pe Aerostar cu scorul de 8-0, la finalul unui joc despre care scorul spune totul. În afara golurilor consemnate, galben-negrii au mai irosit și alte șanse importante. Prin acest succes, CSM Ceahlăul și-a consolidat poziția de lider în clasamentul din care face parte. Au marcat în meciul de sâmbătă: Curpăn, Oteliță, Istrati, Ghenici (2), Anton, Olteanu și Hurdubei. Alexandru Catău a fost omul meciului dintre CSM Ceahlăul și Aerostar Bacău în partida juniorilor U17. Atacantul echipei pregătite de Florin Axinia și Valentin Avădanei a înscris de trei ori în poarta adversarilor, celelalte goluri fiind trecute în dreptul lui Ștefănescu și Teleucă.În etapa 17, CSM Ceahlăul va evolua sâmbătă, 02.11.2019, la LPS Iași.