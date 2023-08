Două mașini au fost avariate și un bărbat a ajuns la spital după ce un acoperiș ce a fost luat de vânt.

Localitîți afectate de furtună : mun. Roman, com. Dămuc – Trei Fântâni, com. Oniceni – Oniceni, Pietrosu, com. Icușești – Bălușești, Rocna, com. Ion Crengă – Izvoru, Recea,Ion Creangă, com. Valea Ursului – Chilii, Valea Ursului, com. Țibucani – Țibucani de jos, com. Bozieni – Iucsa, Crăiesti, Băneasa, com. Stănița – Ghidion , Todireni, com Ruginoasa Ruginoasa, com Pângărați – Straja, Stejaru com Tarcau – Tarcău.

Localități fără curent electric : com. Dămuc – Trei Fântâni, com. Stănița – Ghidion , Todireni, com Bozieni – Băneasa, com Oniceni – Pietrosu, com Icușești – Rocna, com Ruginoasa Ruginoasa, com Valea Ursului – Valea Ursului, com Bozieni – Crăiesti, com Ion Creangă – Ion Creangă, Izvoru, com Pângărați – Straja, Stejaru com Tarcau – Tarcău (lista cu cele 48 de localități rămase fară energie electrica este în curs de actualizare la Delgaz Grid)

Locuințe avariate – acoperiș bloc locuințe în mun. Roman, Str. Mihai Eminescu (cca. 30 mp afectat), 2 acoperișuri case în com. Bălușești, sat Icușești, (afectate parțial), acoperiș casă în com. Valea Ursului, sat Chilii, str. Principală (afectat parțial)

Potrivit ISU Neamț, în această seară, în urma codului ROȘU de furtună, în municipiul Roman, pe strada Mihai Eminescu, un acoperiș ce a fost luat de vânt a căzut peste două autoturisme parcate și a lovit o persoană.

„La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU, Detașamentul de pompieri și SAJ Roman.

Un bărbat de 60 de ani (conștient) a fost preluat și transportat de echipajul Serviciului de Ambulanță la spitalul din Roman.

Forțele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea elementelor de construcţie provenite de la acoperiș de pe autoturismele afectate.” – au transmis reprezentanții ISU Neamț

Totodată, echipajele ISU Neamț au intervenit în municipiul Roman pe Bulevardul Republicii pentru îndepărtarea unui arbore căzut pe carosabil, pe strada Ștefan cel Mare pentru îndepărtarea unei crengi căzute peste un autoturism și pentru îndepărtarea unor copaci căzuți pe firele electrice în comunele Oniceni și Icușești.

Conform informărilor primite de la SC DEL GAZ GRID din data de 06.08.2023, în urma fenomenelor meteo au fost afectate:

la ora 16:00 – parțial 1 linie de medie tensiune, 7 puncte de transformare, fiind nealimentată cu energie electrică, 1 localitate: Trei Fântâni (com. Dămuc) – 187 consumatori afectați. La 17:58 s-au alimentat integral toți consumatorii.

la ora 22:00 – parțial 1 linie de medie tensiune, 3 puncte de transformare, fiind nealimentată cu energie electrică, 2 localități: Ghidion și Todireni (com. Stănița) – 174 consumatori afectați.

În data de 07.08.2023 la ora 06:00 – parțial 4 linii de medie tensiune, 58 puncte de transformare, fiind nealimentată cu energie electrică, 48 localități: Ghidion, Băneasa, Pietrosu, Rocna, Ruginoasa, Valea Ursului, Crăiesti, Ion Creangă, Izvoru, Straja, Stejaru, Tarcău ((lista cu cele 48 de localități rămase fară energie electrica este în curs de actualizare la Delgaz Grid) – 6808 consumatori afectați.

Sursa: Realitatea de Neamt