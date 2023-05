Nu am fost si nu suntem genul de cetățeni care sa se plângă cand li se pun bețe in roate, de obicei căutam solutii, dar ce s-a intamplat astăzi este revoltator. Dna Vasilica Cretu, in calitate de Primar al comunei Dobreni refuză să ne elibereze Autorizație de funcționare anul acesta deși in ultimii 3 ani acest lucru NU s-a intamplat!!!

Bunăvoința noastră NU vă dă dreptul sa vă „faceti” poprietari pe un teren ce nu vă aparține.Faptul că am fost mai mult decât ințelegători și am lăsat ca, cumătrul dumneavoastră să folosească un teren ce ne aparține, proprietate personala, drept cale de acces asta nu-l transformă intr-un drum public!!! In ultimii 3 ani ați ignorat constant solicitările noastre înregistrate la Primăria Dobreni(la care NU ați răspuns în termenul în care sunteți obligați de lege),legate de igienizarea drumului respectiv cât si de imbunătățirea calității căii de acces spre locația noastră, deși suntem plătitori de taxe cu toate taxele plătite la zi, dar se pare ca avem numai obligații dar fără DREPTURI!

Sunteți ales local, cu toate drepturile și OBLIGAȚIILE ce decurg de aici si orice formă de abuz este pedepsită de lege.

VĂ DECLINĂM DREPTUL DE A VĂ FOLOSI DE IMAGINEA ȘI NUMELE NOSTRU, AȘA CUM AȚI FĂCUT-O ÎN TRECUT FĂRĂ A AVEA CONSIMȚĂMÂNTUL NOSTRU, CONSIDERÂND CĂ PENTRU BRANDUL NOSTRU ESTE O RUȘINE ASOCIEREA CU DUMNEAVOASTRĂ!!!!!!!”, au scris administratorii locației pe pagina lor de Facebook.