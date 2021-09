Controversele din jurul generalului Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Pază și Protecție, continuă, la „Culisele statului paralel”, cu Anca Alexandrescu. Rolul jucat de servicii și în special al lui Pahonțu a fost dezvăluit de fostul președinte al PSD Liviu Dragnea, care a vorbit despre cum se implică angajații SPP în politică.

Liviu Dragnea a vorbit la finalul anului 2018 despre statul paralel și despre cel care conducea cu adevărat sistemul.

PAHONȚU, MAI INFLUENT DECÂT IOHANNIS

„Nu Iohannis, el este o păpuşă, un beneficiar, care se bucură şi mai dă şi ordine. Este această grupare de oameni, şi cel mai influent e Pahonţu. O grupare de oameni, din toate instituţiile, nu există instituţie care să nu aibă oameni din această structură parastatală”, declara Liviu Dragnea în 2018, potrivit Realitatea PLUS.

Dragnea mai declara atunci că scopul oamenilor care fac parte din structura parastatală este de a păstra controlul asupra instituțiilor statului și că în fruntea lor ar fi chiar șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu.

CE VOR SĂ OBȚINĂ STRUCTURILE

„Au două obiective: să facă bani nelegal şi să păstreze controlul pe toate instituţiile statului. Sigur, stau în genunchi, fac sluj la orice entitate străină care poate avea o influenţă. Pahonţu le gândeşte. Sunt câţiva lideri politici, care trebuie blocaţi, condamnaţi”, potrivit fostului președinte PSD Liviu Dragnea.

Întrebat de ce crede că Iohannis acceptă această situație, Dragnea spunea la acel moment că, după părerea lui, tot ce voia Klaus Iohannis era un nou mandat în fruntea țării. Și Gelu Vișan, e de acord cu Liviu Dragnea. Vișan, fostul deputat PDL, a declarat la Realitatea Plus că Pahonțu că ar avea mai multă putere decât Iohannis sau Coldea și Maior.

PUTEREA LUI PAHONȚU

„Am avut o relație cu Pahonțu de aproape 4 ani, în care ne-am întâlnit de peste 200 și ceva de ori. Eu am fost ferm convins că ce făcea generalul cu 3 stele era pentru binele țării. Sediul SPP era în Palatul Parlamentului, iar eu mergeam de 2-3 ori pe săptămână la Pahonțu în birou. Am băut la ceaiuri, de n-am mai avut aer, am văzut toți jurnaliștii la Lucian în birou. Nu vreau să-l ameninț pe Pahonțu. E bine să lămurim unele aspecte. La un moment dat, astfel de oameni, cum sunt Pahonțu sau Coldea, scapă de sub control, le ia puterea mințile. Puterea lui Pahonțu este la fel de mare, dacă nu chiar mai mare decât a lui Iohannis, și chiar și mai mare decât a lui Coldea și Maior la un loc”, a mărturisit consultantul politic Gelu Vișan

Vișan a mai spus că se aștepta ca, după plecarea lui Băsescu de la Cotroceni, Pahonțu să-și dea demisia. În schimb, șeful SPP, i-a înmânat toate secretele lui Iohannis.