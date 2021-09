Miron Neculai, primarul comunei Bosanci, din județul Suceava, acuză faptul că președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, le-ar fi INTERZIS tuturor simpatizanților lui Ludovic Orban să participe la Congresul din 25 septembrie. Într-o intervențiel telefonică în emisiunea „Culisele Statului Paralel” a declarat că va depune o plângere la comisia condusă de Theodor Stolojan. Mai mult, Miron Neculai amenință și cu o plângere penală.

„În perioada pandemiei, în care Gheorghe Flutur a fost atacat foarte mult, am fost singurul care am spus că nu e normal să nu luăm apărarea domnului Flutur. Acum, după ce am avut îndrăzneala să mă opun, acum am fost eliminat din delegația pentru congres, nu doar eu, ci toți cei care aveau o altă opțiune, adica cei care îl susținem pe Orban. Îl susțin din motive principiale. Este un susținător al valorilor morale, nu pot să fiu alături de un candidat care nu are valorile morale. Mă mir cum domnul Flutur m-a eliminat. Și pe primarul de la Ipotești l-a eliminat. Nu sunt pe lista delegaților care vor merge la congres, atat eu cât și alții. La Suceava e dictatură. Oricine mișcă în front e executat. Locotenentul lui Gheorghe Flutur, Cristi Crețu, exectută orice mișcă în front la Suceava. Eu aveam în gând să contest, dar mă gândesc și la o plângere penală. Totuși, lipsește bunul simț. Și la nivel județean funcțiile nu se obțin pe meritocrație, sunt multe alte ilegalități care se fac în Suceava, dar toți tac. A mai fost eliminată de pe liste și Cătălina Culiesi, ea fiind înlocuită cu Cristi Crețu, care vine de nicăieri, dar a ajuns vicepreședinte al PNL Suceava. Nu se poate să intru în sală la gongres. A fost votată lista celor care vor merge la congres, a fost votat în PNL Suceava. Se încalcă statulul partidului. O să fac o reclamație la comisia condusă de Theodor Stolojan. I-am explicat și lui Ludovic Orban ce s-a întâmplat și cred că și el poate lua atitudine”, acuză primarul.