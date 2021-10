Descoperire incredibilă în județul Neamț, unde cadavrul unei fetițe dispărută de acum 15 ani a fost găsit în curtea tatălui ei din orașul Târgu-Neamț, potrivit stiri-neamt.ro.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, „la data de 19 ianuarie 2021, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ s-a înregistrat dosar penal ca urmare a unei sesizări vizând dispariţia in anul 2006 a doua victime, mama și fiica minoră, existând posibilitatea ca persoanele dispărute să fi fost la acel moment victimele unei infracţiuni de omor.”

Ca urmare a cercetărilor, ieri, 19 octombrie, s-a efectuat percheziţie domiciliară la o locuinţă de pe raza oraşului Târgu-Neamţ, ocazie cu care au fost identificate „rămăşiţele unui cadavru uman, posibil al unei persoanei minore, ce erau îngropate în curtea casei”, după cum spun procurorii.

„Având in vedere ca proprietarul locuinţei este tatăl uneia din victimele date dispărute in anul 2006, prin ordonanţa procurorului din data de 19.10.2020 s-a dispus efectuarea in continuarea a urmăririi penale fata de acesta sub aspectul săvârşirea infracţiunii de omor calificat, prevăzuta şi pedepsita de art. 188- 189 alin.1 lit.f cu aplicarea art.199 Cod penal.

Totodată, s-a dispus reţinerea suspectului pentru 24 de ore, iar ulterior a fost sesizat Tribunalul Neamţ cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 20.10.2021.

Dosarul penal este instrumentat cu sprijinul lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul I.P.J Neamţ – Serviciul de Investigaţii Criminale si Serviciul pentru Acţiuni Speciale, precum Serviciului Operaţiuni Speciale Neamţ.” – au mai transmis procurorii.

Continuarea, AICI