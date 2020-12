Biblioteca Județeană „G. T. Kirileanu“ Neamț propune o nouă întâlnire cu pictura. De această dată, expoziția aparține plasticianului nemțean Petru Diaconu, iar vernisajul nu va fi eveniment cu public, ci doar on-line, pe YouTube.

Amplasată în spațiul expozițional de la parterul instituției, expoziția este dedicată Crăciunului și Anului Nou și poate fi vizitată până la 10 ianuarie 2021, în intervalul orar 9:00-19:00, conform programului Bibliotecii Județene, cu respectarea regulilor de evitare a răspândirii infecției cu noul coronavirus.

„Bufnița este poate tema care m-a făcut celebru. Pe prima bufniță am pictat-o pe vremea când eram la TEROM. Îmi amintesc că am terminat-o într-o singură noapte și se numește «Aripa nopții». Am continuat, pentru că prin această pasăre mult agreată comunic ceva în plan simbolic și mă fascinează în primul rând prin elementul grafic, prin ochii care transmit starea de veghe, inteligență, înțelepciune. Bufnițele mele nu prea aduc cu cele reale, dar eu am reușit să creez o anumită matrice, un tip absolut propriu cu care, în timp, mă joc“, mărturisește Petru Diaconu.

Petru Diaconu s-a născut la 24 martie 1949, în comuna Dobreni. A debutat la Iași, în 1979, într-o expoziție colectivă. Printre expozițiile din Piatra-Neamț s-au remarcat „Exerciții de culoare“ I și II, din anii 2004-2005. De-a lungul anilor, lucrări semnate de Petru Diaconu au fost expuse în galerii de artă din țară, dar și din străinătate.

