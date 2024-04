Război în campania electorală intre partidele politice! Membrii AUR, alături de George Simion au ajuns la sediul DNA pentru a depune o plângere împotriva lui Nicușor Dan pentru că nu dezvăluie cine sunt cei care au donat bani pentru campania sa. În plus partidul lui Simion cere despăgubiri uriașe și altei formațiuni politice aflate la putere.

„L-am adus l DNA, astazi, pe prietanul lui Nicursor Dan, cel pe care il ascunde de prea mult timp in sifonier, pe domnul Matei Paun. Noi am facut un apel suficient de clar catre primarul Bucurestiului, care nu este un simplu candidat, sa declare transparent de unde are fondurile pentru campanie si cine-i sunt donatorii. Am primit raspunsurile pe care le-am cerut de la dl primar Nicusor Dan. Nu vrea sa fie transparent. Nu vrea sa-si respecte alegatorii si nu vrea sa spuna cine i-a donat.

Eu cred ca de Traian Basescu ii e rusine lui Nicusor Dan, dar cel mai mult ii e rusine de acel individ (…) de Matei Paun.

Vrem sa recunoasca, vrem sa vedem si noi public numele celor 2.000 de oameni care i-au donat. Nu este o alta persoana fizica care a primit donatii. Este primarul Capitalei”, a afirmat, marti, George Simion.