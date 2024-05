Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marţi seară, că este prematur să se spună dacă România va da sau nu sistemul Patriot Ucrainei, decizia, extreme de importantă, urmând a fi luată în cadrul CSAT.

„Cred că este prematur, decizia se va lua cadrul CSAT, cum este şi normal. Este o decizie importantă”, a declarat, marţi seară, la un post TV, premierul Marcel Ciolacu, întrebat dacă România va da Ucrainei sistemul Patriot.

Premierul a adăugat că a văzut reacţia Moscovei: ”Noi avem de-a face cu un agresor şi cu un dictator (…) O eventuală decizie a României deranjează foarte mult Moscova”.

”Vreau să fiu foarte bine înţeles: ”Rusia nu va ataca România. Rusia nu-şi permite să atace România şi nici nu vrea să atace România”, a mai declarat premierul.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat și duminică, într-o emisiune la un post TV că ”preşedintele Iohannis va avea discuţii cu primul ministru, cu ministrul apărării, CSAT” pe tema ajutorului pentru Ucraina.

”În fapt, dacă noi avem, acum vorbesc în nume personal, avem un sistem de apărare, îl montăm în România să ne apere tot de partea estică, da? Dacă este al nostru, dar îl montăm un pic mai încolo, adică în Ucraina şi ne apără tot pe noi, adică chiar e mai bine cumva şi pentru noi. E o decizie strategică care va fi luată. Am spus, sunt argumente şi pentru acest lucru. Am şi declaraţia domnului Donald Tusk, premierul Poloniei. Polonia are două baterii, a câte 16 lansatoare. Fiecare baterie are opt. Nu avem suficiente Patriot pentru a le putea oferi în acest moment”, a spus Ciolacu.

