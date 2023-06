Direcția Județeană de Sport Neamț organizează în data de 4 iunie 2023 a treia a ediție a evenimentului ”Noaptea Sportului Pietrean”. Ca și în anii în care această manifestare sportivă cu titlu demonstrativ s-a desfășurat, adică în 2018 și 2019, și-n 2023 totul se va desfășura pe terenul cu gazon sintetic de la Stadionul Municipal ”Ceahlăul” din Piatra Neamț. Ora de start a manifestării va fi 20:00.

De la ora 20:00, vor fi pe teren, în diferite sectoare amenajate luptătorii de la CS Ceahlăul Piatra Neamț și canotori ai aceluiași club. De asemenea, vor fi componenții cei mai mici ai ACS Petras Neamț Piatra Neamț pentru un joc de baschet sau voleibaliști și voleibaliste de la LPS Piatra Neamț. Fotbalul și handbalul vor avea ”terenurile lor de joacă” și vor fi angrenați în dueluri tot cei mai mici de la LPS Piatra Neamț (handbal, fotbal, volei), CS FC Pietricica (fotbal), AS Sportul (handbal). Seara va continua cu meciuri și demonstrații ale juniorilor practicanți ai sporturilor amintite mai sus, plus că de la ora 21:00 vor avea momentul lor și ”Mâtzele Negre”, fetele de la Rugby Club Venus Rifil 1991. Fotbalul va continua cu grupele de juniori de la LPS Piatra Neamț, AS FC ”Ciprian Dire & Victor Alistar”, dar și cu juniorii mari de CSM Ceahlăul și ACS Futsal Ceahlăul.

Seniorii vor fi și ei pe teren pentru câteva zeci de minute în care vor demonstra că tainele sporturilor practicate cu drag nu le sunt străine. Componenți și componente ale echipelor de handbal din municipiul nostru, adică HC Pietricica și HCF Piatra Neamț, plus jucători care se înscriu la categoria ”old-boys” vor fi pe teren, la fel cum se anunță și un meci de fotbal și, posibil, unul de volei.

DJS Neamț mulțumește cluburilor și antrenorilor care au acceptat invitația de a veni la manifestare, știut fiind faptul că mulți dintre copii sunt în aceste zile plecați alături de familii din oraș, profitând de unele zile libere.

