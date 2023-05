Vestea diagnosticului a șocat soții Văduva, cu atât mai mult cu cât aveau cu un stil de viață echilibrat, cu alimentație sănătoasă, mișcare și odihnă.

„A venit ca un șoc, efectiv a fost un șoc pentru că eu din totdeauna am iubit un stil de viață sănătos și am aplicat totul pe mine. Tot ceea ce citeam, ce studiam, aplicam pe mine. Am devenit nutriționist acum 20 și ceva de ani fără să îmi dau seama.

Aveam grijă de tot ceea ce mâncam, nu pierdeam nopțile, nu beam alcool, nu beam cafea, totul era perfect. Stilul meu de viață era perfect și atunci bineînțeles că vestea a venit ca un bum”, a afirmat Annemarie Vaduva, onco-nutritionist.

Deși consumul de fructe și legume a fost considerat echivalentul unui stil de viață sănătos pentru mult timp, chimicalele introduse pentru creșterea rapidă a plantei și coacerea forțată a fructului au efecte extrem de nocive. În plus, tratamentele împotriva dăunătorilor mai otrăvesc încă o dată produsul. În cantități mari, acestea sunt dăunătoare corpului uman.

Dintre cele mai predispuse fructe și legume să conțină astfel de substanțe chimice sunt dovleceii, ridichile, bananele, căpșunele, spanacul, varza, piersicile, perele și nectarinele.

În ceea ce privește menținerea unui stil de viață sănătos, doctorii și experții recomandă și postul intermitent. Acesta poate reduce factorii de risc pentru boli precum diabetul, afecțiunile cardiovasculare și cancerul.

„Ce înseamnă post intermitent și câte tipuri de post există? Pur și simplu înseamnă să alternezi perioade în care nu mănânci nimic cu perioadele în care mănânci normal. Unul dintre cele mai folosite este 16 cu 8 zilnic. 16 ore facem post și ne alimentăm doar într-un interval de 8 ore”, spue doctor Cezar, cardiolog.

Programul după care ne luăm mesele este important, dar la fel de importantă este și ordinea în care consumăm alimentele.

„Dacă mâncăm întâi legumele, pentru că au fibre, după fibre mâncăm grăsime și cu proteine și mâncăm aceeași cantitate de carne, aceeași cantitate de paste… glicemia noastră se duce uite așa… în jos. Scade până la 73%. Acest spike glicemic scade până la 42% secreția de insulină”, a aratat Mihail Pautov, medicul specialist in chirurgie generala.