Nominalizat la premiile Emmy, actorul Rupert Friend îl va juca pe Sergiu Celibidache, în coproducția româno-britanică Cravata Galbenă.

Interpretându-l pe marele dirijor român în apogeul carierei sale, Rupert Friend, cu performanțe cinematografice precum Homeland, Young Victoria și recent, Anatomy of a Scandal, vine în completarea distribuției deschisă anterior de actorul John Malkovich, cel care îl joacă pe Celibidache în ultimii săi ani.

„Sunt încântat să lucrez din nou cu John, unul dintre cei mai mari actori ai noștri. Este o onoare să împărtășesc cu el responsabilitatea de a portretiza un bărbat la fel de fascinant, complex și talentat precum Sergiu Celibidache. Sunt emoționat să aduc povestea lui pe marele ecran”, precizează Rupert Friend.

Celibidache s-a născut în Roman, județul Neamț, a trăit la Iași și a fost alungat de acasă de tatăl său când și-a declarat dragostea pentru muzică. După ce a trăit la limită pe străzile Bucureștiului, a călătorit la Berlin pentru a-și urmări visul, dar s-a confruntat cu prejudecăți și discriminare. A supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial și a câstigat, în pofida tuturor șanselor, un concurs pentru a deveni cel mai tânăr dirijor al veneratei Orchestre Filarmonice din Berlin.

Un oponent ferm al regimului autoritar instaurat în patria sa, Celibidache, care a trăit o viață de sacrificii personale și însingurare, a devenit unul dintre cei mai emblematici dirijori ai secolului XX. Cu toate acestea, natura sa care excludea compromisul și refuzul ferm, menținut de-a lungul întregii vieți, de a înregistra, de asemenea, l-au creionat într-o figură extrem de controversată.

Cravata Galbenă se va filma în România, în regia lui Serge Ioan Celebidachi (fiul dirijorului) după un scenariul scris de către James Olivier și Serge Ioan Celebidachi.

Filmul este produs de Adela Vrînceanu-Celebidachi și Cristina Dobrițoiu (Oblique Media Film), Andrei Boncea, Christopher Milburn (Frame Film, Romania) și James Olivier (Celi Films, Marea Britanie), alături de producătorul executiv Robert W. Cort (Cocktail, Mr. Holland’s Opus, Jumanji, Terminator Genisys, On The Basis of Sex).

Credit foto:

Dave J Hogan /Getty Images