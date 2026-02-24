Tulcea, sub un val de ALERTE AERIENE: mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al României. Avioane F-16, ridicate de la sol

Publicat 8 dec. 2026, 11:30 Actualizat 13 aug. 2026, 11:55 Sursă Realitatea.Net

Radarele Armatei Române au detectat, în noaptea de miercuri spre joi, cinci ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert. Una dintre drone a pătruns pentru aproximativ 10 minute în spațiul aerian al României, după care a revenit în Ucraina. Ulterior, în cursul dimineții de joi, o nouă alertă cu dronă a fost emisă în norul județului Tulcea, fiind emis și un nou mesaj RO-Alert. Drona a pătrus pe teritoriul național timp de două minute, după care și-a continuat traiectoria spre Ucraina.

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