Premieră pentru presa română: Ana Maria Păcuraru, acreditată la Congresul SUA pentru Realitatea Plus

Publicat 28 aug. 2026, 19:48 Actualizat 28 aug. 2026, 21:57 Sursă Realitatea.Net

Jurnalista Ana Maria Păcuraru, Senior Foreign Affairs Editor și prezentatoarea emisiunii „Miza Zilei” de la Realitatea Plus, a primit acreditarea oficială a Executive Committee of the Congressional Radio-Television Galleries, structura care gestionează accesul presei radio-TV la Capitoliul SUA. Potrivit Realitatea Plus, acreditarea marchează o premieră pentru presa românească și permite accesul la briefinguri, audieri și evenimente desfășurate la Capitoliu.

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