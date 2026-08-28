Acciza la motorină scade din nou. Reducerea ajunge la 25% de la 1 septembrie

Ministerul Finanțelor va majora reducerea temporară a accizei la motorina standard de la 20% la 25%, în perioada 1-15 septembrie 2026. Decizia vine după o nouă evaluare a pieței și în contextul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor carburanților.
Pentru prima jumătate a lunii septembrie, reducerea va fi de 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă.
În urma aplicării măsurii, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard va ajunge la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.
Măsura este valabilă exclusiv pentru intervalul 1-15 septembrie, urmând ca nivelul reducerii să fie reevaluat ulterior.
Reducerea a fost majorată de la 20% la 25%
În perioada 16-31 august, acciza la motorina standard a fost redusă cu 20%. Noua evaluare a indicatorilor de piață a determinat Ministerul Finanțelor să crească reducerea cu încă cinci puncte procentuale.
Decizia face parte din mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026, care permite ajustarea reducerii accizei în funcție de evoluția prețurilor internaționale și a celor de la pompă.
Cotațiile internaționale au crescut
Ministerul Finanțelor a luat în calcul evoluția cotațiilor Platts pentru motorină și variația prețului mediu la pompă.
Potrivit datelor prezentate de autorități, cotațiile internaționale pentru motorină au crescut cu 45,65%, în timp ce prețul mediu standard a înregistrat o creștere de 25,45%. Aceste evoluții au dus la aplicarea nivelului maxim de reducere permis de mecanismul legal.
Măsură temporară pentru presiunea de la pompă
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că intervenția este temporară și urmărește să reducă presiunea fiscală asupra prețului motorinei, în măsura în care reducerea poate fi transmisă în piață.
Nivelul accizei va fi analizat din nou în funcție de evoluția pieței, astfel încât măsura să poată fi ajustată pentru următoarea perioadă.