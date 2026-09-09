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Politica· 1 min citire
Surse: Consultări la Cotroceni în această săptămână. Nominalizarea premierului, posibilă săptămâna viitoare
Publicat9 sept. 2026, 10:24
SursăRealitatea PLUS
Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier ar putea avea loc în această săptămână, potrivit unor surse REALITATEA PLUS. Nominalizarea ar putea fi făcută până la finalul săptămânii sau, cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare.
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