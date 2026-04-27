Accident grav în Maramureș: un tânăr, acuzat că și-a împușcat tatăl. Nu avea permis pentru armă

Un tânăr de 26 de ani din Maramureș este cercetat de polițiști după ce și-ar fi împușcat accidental tatăl cu o armă de vânătoare, într-un incident petrecut într-o zonă forestieră de lângă orașul Borșa.

Potrivit anchetatorilor, evenimentul a avut loc în zona cunoscută local sub denumirea „Pădurea Plopilor”, unde mai multe persoane se aflau în momentul producerii incidentului.

Martorii au alertat autoritățile, iar la fața locului a fost identificat un bărbat de 62 de ani rănit prin împușcare. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Cercetările au fost preluate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, care au stabilit că principalul suspect este chiar fiul victimei.

În urma verificărilor, autoritățile au constatat că tânărul nu deține permis pentru armă de vânătoare, ceea ce complică și mai mult situația juridică a acestuia. El a fost reținut, iar ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.