Accident în comuna Vânători din Neamț: o căruță a intrat în coliziune cu un camion. Un copil a fost rănit

Un copil a fost rănit miercuri după-amiază, 21 octombrie, într-un accident rutier produs în comuna Vânători, județul Neamț, în apropierea sediului primăriei.
O căruță și un camion s-au ciocnit după ce atelajul hipo ar fi pătruns pe drumul principal de pe o stradă secundară. Potrivit primelor informații, copilul a fost preluat de un echipaj medical. Circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite de polițiști.
Cum s-a produs accidentul din Vânători
Din informațiile disponibile, căruța ar fi ieșit de pe un drum secundar și ar fi intrat pe șoseaua principală fără să acorde prioritate camionului care circula pe aceasta.
Șoferul camionului nu ar fi reușit să evite impactul, iar cele două vehicule s-au ciocnit în apropierea sediului Primăriei Vânători.
Deocamdată, această versiune se bazează pe informațiile preliminare, iar responsabilitatea pentru producerea accidentului nu a fost stabilită oficial.
Un copil a fost rănit
În urma coliziunii, un copil aflat în căruță a suferit răni și a fost preluat de un echipaj de ambulanță. Informațiile preliminare indică faptul că rănile ar fi fost ușoare.
Nu au fost comunicate, până în acest moment, alte detalii confirmate despre starea copilului sau despre eventuale alte persoane rănite.
Traficul a fost afectat temporar
Accidentul s-a produs în apropierea primăriei din comuna Vânători, iar circulația în zonă a fost temporar blocată, potrivit informațiilor locale.
Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea, inclusiv modul în care căruța a pătruns pe drumul principal.