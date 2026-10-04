Accident rutier în Piatra-Neamț: o femeie a fost transportată la spital

Accident rutier în Piatra-Neamț, pe strada Mihai Viteazul. Două autoturisme au fost implicate, iar o femeie de 41 de ani a fost transportată la spital.
Un accident rutier s-a produs pe strada Mihai Viteazul din Piatra-Neamț, în urma coliziunii dintre două autoturisme. În cele două mașini se aflau patru persoane.
În urma accidentului, o femeie în vârstă de 41 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital pentru investigații.
Accident rutier pe strada Mihai Viteazul din Piatra-Neamț
Evenimentul rutier a fost anunțat la numărul de urgență 112 în jurul orei 16:40.
La locul accidentului au intervenit echipaje de la Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț, precum și polițiști din cadrul IPJ Neamț.
La sosirea salvatorilor, toate cele patru persoane implicate în accident se aflau în afara autoturismelor.
O femeie de 41 de ani a fost transportată la spital
Una dintre persoanele implicate în accident, o femeie în vârstă de 41 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Victima a fost evaluată și asistată la fața locului de echipajul SMURD TIM, după care a fost transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Nu au fost raportate alte persoane care să necesite transport la spital.
Pompierii au asigurat zona după impact
Echipajele de intervenție au luat măsurile necesare pentru prevenirea producerii unui incendiu și au intervenit pentru îndepărtarea elementelor rezultate în urma impactului de pe carosabil.
Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.
Accidentul de pe strada Mihai Viteazul readuce în atenție importanța respectării regulilor de circulație și a adaptării vitezei la condițiile de trafic.