Plan Roșu activat la Liceul Vasile Alecsandri din Săbăoani din Neamț, după ce 22 de elevi și un adult au fost transportați la spital

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a raportat că numărul elevilor transportați la spital de la Liceul Vasile Alecsandri din Săbăoani a ajuns la 22, plus un adult. Planul Roșu de Intervenție rămâne activat.
Incidentul s-a produs în data de 12 noiembrie 2026, la unitatea școlară din Săbăoani, județul Neamț. Elevii au acuzat dureri de cap, amețeli și usturime în gât.
Intervenția serviciilor de urgență
Purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, Irina Popa, a confirmat transportarea pacienților la unitățile medicale:
Adultul transportat este îngrijitorul unității școlare. În total, 206 elevi și 12 adulți au fost evacuați din clădirile liceului.
Mijloacele alocate la fața locului
Echipele de intervenție au inclus o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și prim ajutor, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple. Serviciul de Ambulanță Județean a trimis la fața locului o autospecială suplimentară în sprijinul echipelor medicale.
Echipajul Chimic, Radiologic, Radiologic și Nuclear de la ISU Iași a fost prealertat pentru a interveni în caz de nevoie. Autoritățile mențin activat Planul Roșu de Intervenție și caută cauza care a generat starea de rău a elevilor.