Plan Roșu activat la Liceul Vasile Alecsandri din Săbăoani din Neamț, după ce 22 de elevi și un adult au fost transportați la spital

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 nov. 2026, 14:32

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a raportat că numărul elevilor transportați la spital de la Liceul Vasile Alecsandri din Săbăoani a ajuns la 22, plus un adult. Planul Roșu de Intervenție rămâne activat.

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