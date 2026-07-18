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Adolescent în adidași, salvat din Masivul Ceahlău. S-a ales cu un traumatism grav la un picior -FOTO

FOTO: Salvamont Neamț -Facebook

FOTO: Salvamont Neamț -Facebook

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat18 iul. 2026, 12:22
SursăRealitatea.Net

Misiune dificilă pentru salvamontiștii din Neamț. Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost salvat din Masivul Ceahlău, după ce s-a aventurat pe un traseu dificil și s-a accidentat grav la un picior, nemaiputând să își continue drumul.

Minorul a fost preluat de un echipaj medical

Părinții minorului au fost cei care au alertat autoritățile, iar la scurt timp, salvamontiștii au intervenit și i-au acordat primul ajutor.

Ulterior, victima a fost transportată la poalele muntelui, de unde a fost preluată de un echipaj medical.

"Salvamont Neamţ a finalizat cu succes o operaţiune de salvare a unui minor cu traumatism grav de membru inferior. Accidentul s-a petrecut în zona Jgheabul lui Trifan -Masiv Ceahlău, zona greu accesibilă. Au intervenit două echipe din Baza Salvamont Durău", a transmis Salvamont Neamț pe Facebook.

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