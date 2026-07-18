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Actualitate· 1 min citire
Adolescent în adidași, salvat din Masivul Ceahlău. S-a ales cu un traumatism grav la un picior -FOTO
FOTO: Salvamont Neamț -Facebook
Publicat18 iul. 2026, 12:22
SursăRealitatea.Net
Misiune dificilă pentru salvamontiștii din Neamț. Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost salvat din Masivul Ceahlău, după ce s-a aventurat pe un traseu dificil și s-a accidentat grav la un picior, nemaiputând să își continue drumul.
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