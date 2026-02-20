Agresor care și-a lovit o vecină cu lopata, arestat preventiv
Dosar penal pentru lovire sau alte violențe
Polițiștii nemțeni au arestat preventiv un bărbat în vârstă de 57 de ani din localitatea Săbăoani după ce și-a agresat o vecină cu lopata, a transmis vineri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.
Potrivit Agerpres, autoritățile au fost sesizate chiar de către victimă prin apel la 112.
„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Săbăoani au fost sesizaţi prin apel la 112, de o femeie, de 35 de ani, din Săbăoani, cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost lovită cu o lopată de către vecinul său, fiindu-i provocate leziuni fizice”, a precizat IPJ Neamţ.
Agresorul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, apoi prezentat instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.
Sursa: Realitatea de Neamt
