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Actualitate· 1 min citire
Alertă în Piatra-Neamț, după ce s-a simțit miros de gaz în fața unui bloc. Pompierii au detectat emanații într-un canal
Pompieri
Publicat6 aug. 2026, 14:57
SursăRealitatea.net
Pompierii din Piatra-Neamț au intervenit, joi, pe strada Profesor Iulian Antonescu, după ce mai multe persoane au semnalat un miros puternic de gaz în fața unui bloc de locuințe.
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