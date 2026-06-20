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Ana Maria Păcuraru: Iranul îi pune condiții lui Trump pentru acordul de pace

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Realitatea de Neamt
Scris deRealitatea de Neamt
Publicat20 iun. 2026, 08:47
SursăRealitatea PLUS

Iran pune condiții pentru începerea negocierilor unui acord de încetarea a războiului cu Statele Unite, potrivit Ministerului de Externe de la Teheran. Printre cerințe se numără ridicarea sancțiunilor, deblocarea activelor înghețate și facilitatea exporturilor de petrol iranian. Jurnalistul REALITATEA PLUS Ana Maria Păcuraru vine cu analiza momentului.

„Cele 4 condiții pe care le pune Teheranul nu sunt o surpriză, sunt o lecție învățată. Iranul a mai semnat un acord cu Washingtonul în anul 2015 și l-a văzut rupt unilateral 3 ani mai târziu. De data aceasta, logica este simplă: nu mai negociem nimic permanent pe hârtie până când nu vedem banii și navele mișcându-se.

Uitați-vă la ce cer, de fapt: ridicarea blocadei navale, waivere pentru exportul de petrol iranian, deblocarea fondurilor înghețate, iar toate acestea înseamnă un singur lucru: oxigen economic imediat. Teheranul vrea ridicarea aceasta concretă în mână, înainte să se așeze la masă pentru partea grea, care este programul nuclear, iar rachetele balistice, bineînțeles, reprezintă o prioritate.

Și mai este un detaliu care merită subliniat și acela este Libanul. Iranul introduce într-o înțelegere bilaterală cu America un dosar regional, practic protejează Hezbollahul și își transformă influența din regiune în monedă de schimb la masa de la Geneva.

Miza reală este sequencing-ul, adică cine livrează primul. Dacă Washingtonul deblochează acum activele și petrolul, iar negocierile pentru acordul final se împotmolesc în cele 60 de zile, Iranul a încasat deja câștigul economic, fără să fi cedat absolut nimic pe nuclear. Este un pariu pe încredere, într-o relație construită exact pe lipsa ei.

Rămâne de văzut, bineînțeles, dacă semnătura de la Geneva este, până la urmă, începutul păcii sau doar este prima tranșă dintr-o negociere care abia acum va deveni cu adevărat dificilă.”, a transmis jurnalistul Realitatea Plus, Ana Maria Păcuraru.

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