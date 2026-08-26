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Actualitate· 2 min citire
ANM: Două zile cu vreme severă. Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină
Prognoza ANM
Publicat26 aug. 2026, 10:26
Sursărealitatea.net
Vremea se schimbă brusc în România.
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