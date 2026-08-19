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Economie· 1 min citire
Șoferii români de TIR pot da examenul de profesionist în limba română, în Germania
Foto: Arhiva
Începând cu 18 august 2026, Germania a introdus noi reguli care ușurează accesul șoferilor profesioniști, inclusiv al românilor.
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