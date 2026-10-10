Atac armat în SUA! Opt persoane, printre care doi copii, au fost ucise

Opt persoane, dintre care doi copii, au murit într-un atac armat produs vineri, 9 octombrie, într-o locuință din orașul Erie, Pennsylvania. Suspectul a fost descoperit fără viață în interiorul clădirii.
Poliția din Erie a intervenit la adresa unei case de pe Perry Street, la intersecția cu East 7th Street, după ce mai mulți martori au semnalat prezența unui bărbat înarmat care deschidea focul. Autoritățile au fost alertate în jurul orei locale 17:00.
La sosirea echipajelor, agenții au descoperit două femei fără viață pe stradă, în apropierea locuinței. Suspectul s-a retras în interiorul imobilului, unde a fost izolat de forțele de ordine.
Potrivit relatărilor postului local Erie News Now și ale CBS News, polițiștii au folosit difuzoare pentru a încerca să determine bărbatul să se predea. Intervenția s-a transformat într-o confruntare prelungită, în timpul căreia au fost auzite noi focuri de armă. La operațiune au participat și membri ai echipei tactice SWAT.
După ce au reușit să intre în casă, polițiștii au găsit mai multe persoane decedate, inclusiv copii. Suspectul a fost descoperit mort, iar primele informații indică faptul că ar fi murit în urma unei răni provocate de el însuși.
Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, și-a exprimat sprijinul pentru comunitatea locală și pentru primarul orașului, Daria Devlin. Poliția continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele incidentului și eventuala legătură dintre suspect și victime.