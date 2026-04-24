Bărbat din Neamț, împușcat mortal după ce a tras asupra luptătorilor SAS veniți să îi comunice mai multe ordine de restricție

Un bărbat de 37 de ani din localitatea Hangu, județul Neamț, a murit după ce a tras cu arma asupra polițiștilor și luptătorilor SAS care veniseră să îi aducă la cunoștință trei ordine provizorii de restricție, emise în urma unor amenințări cu moartea la adresa soției și a socrilor. Forțele de intervenție au ripostat, rănindu-l mortal, potrivit IPJ Neamț.

Un incident grav a avut loc în localitatea Hangu, județul Neamț, unde un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal în timpul unei intervenții a polițiștilor și luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale (SAS). Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, oamenii legii se deplasaseră la locuința acestuia pentru a-i comunica trei ordine provizorii de protecție.

Măsura fusese dispusă după ce o femeie de 58 de ani a sunat la 112, anunțând că ginerele ei își amenință cu moartea soțul și fiica, afirmând că „dacă acesta nu se întoarce cu cei trei copii acasă îi va omorî”, conform comunicatului IPJ Neamț. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul deținea legal arme de vânătoare.

Echipa de intervenție, formată din polițiști și luptători SAS, a pătruns în curtea imobilului și a ajuns până la ușa de acces. „În momentul în care aceștia au solicitat deschiderea ușii imobilului, împreună cu somația legală, bărbatul de 37 de ani ar fi executat mai multe focuri de armă asupra luptătorilor S.A.S. Neamț”, se arată în comunicatul poliției.

În fața „pericolului iminent”, luptătorii SAS au deschis focul asupra bărbatului, rănindu-l. La fața locului au fost chemate echipaje medicale, însă acesta a fost declarat decedat.

„A fost informat procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț”, precizează IPJ Neamț, care a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale incidentului.