Sărbătoare 8 iunie: Începutul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Sursă: realitatea.net

Zi importantă pentru creștini

Pe 8 iunie începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cunoscut în tradiția populară și sub numele de Postul Sâmpetrului. Biserica a rânduit această perioadă de post în cinstea celor doi mari apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti înaintea unor misiuni și lucrări importante de propovăduire a Evangheliei.

În vechime, postul era numit și Postul Cincizecimii , fiind legat de darurile Sfântului Duh revărsate asupra Apostolilor la Rusalii.

În aceeași zi este pomenită aducerea moaștelor Sfântului Teodor Stratilat din cetatea Eraclia la Evhaita. Sfântul Teodor a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea și s-a remarcat prin credința sa neclintită în Hristos. Pentru că a refuzat să aducă jertfe idolilor, a fost supus unor chinuri cumplite. După mai multe zile de întemnițare, a fost răstignit, având mâinile și picioarele pironite, iar trupul său a fost străpuns de săgeți. Tradiția spune că, în timpul nopții, un înger al Domnului l-a coborât de pe cruce și l-a vindecat, fapt care a determinat convertirea multor păgâni la creștinism. În cele din urmă, Sfântul Teodor a primit moarte martirică prin tăierea capului, la porunca împăratului Liciniu.

Înainte de martiriul său, Sfântul Teodor i-a cerut ucenicului său, Varus, să-i îngroape trupul în Evhaita, locul de origine al familiei sale. Dorința sa a fost respectată, iar mai târziu moaștele sale au fost mutate și cinstite de credincioși.

O tradiție consemnată de Sfântul Anastasie Sinaitul vorbește despre o minune petrecută într-o biserică închinată Sfântului Teodor Stratilat, aflată în apropiere de Damasc. Se spune că, după cucerirea orașului de către sarazini, unul dintre aceștia a tras o săgeată în chipul sfântului pictat pe peretele bisericii. Din locul lovit ar fi început să curgă sânge, iar cei care au săvârșit profanarea și-au găsit curând sfârșitul.

Troparul Sfântului Teodor Stratilat

„Cu numirea oștirii celei adevărate, purtătorule de chinuri al cerescului Împărat, voievod prea bun te-ai făcut, Teodore. Căci cu armele credinței te-ai oștit înțelepțește și ai biruit cetele dracilor și purtător de biruință viteaz te-ai arătat. Pentru aceasta, pe tine cu credință pururea te fericim.”

Tot pe 8 iunie, Biserica prăznuiește Duminica Pogorârii Sfântului Duh , cunoscută și sub numele de Rusalii sau Cincizecime . Această sărbătoare, una dintre cele mai vechi din creștinism, este celebrată la cincizeci de zile după Învierea Domnului și marchează momentul în care Sfântul Duh S-a pogorât asupra Apostolilor sub forma unor limbi de foc, așa cum este relatat în cartea Faptele Apostolilor . Evenimentul reprezintă începutul misiunii publice a Bisericii și subliniază importanța unității și comuniunii dintre credincioși.

În această zi sunt pomeniți și:

Sfinții Martiri Nicandru și Marcian;

Sfânta Muceniță Caliopia;

Sfânta Cuvioasă Melania;

Sfântul Cuvios Atre;

Sfântul Mucenic Marcu;

Sfântul Cuvios Naucratie;

Sfântul Mucenic Teofan.

Astfel, data de 8 iunie reunește în calendarul ortodox începutul unui important post, cinstirea unui mare mucenic al Bisericii și sărbătoarea Rusaliilor, unul dintre momentele fundamentale ale credinței creștine.