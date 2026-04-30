Bărbat mort după ce a fost prins sub un copac căzut, într-o pădure din Neamț

Un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a pierdut viața joi dimineață, în urma unui accident produs într-o zonă forestieră din comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț.

Victima a fost lovită de un copac căzut și a rămas prinsă sub arbore, într-un loc greu accesibil din apropierea satului Vădurele.

Incidentul a fost anunțat printr-un apel la numărul unic de urgență 112, în jurul orei 07:52. La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri, ambulanță și poliție, care au intervenit de urgență în zona împădurită. Bărbatul a fost găsit la aproximativ 200 de metri de drum, ceea ce a îngreunat accesul salvatorilor.

Pompierii au folosit echipamente speciale pentru a ridica arborele și pentru a elibera victima. Imediat după extragerea bărbatului, echipajele medicale au început manevrele de resuscitare, acestea fiind continuate ulterior de personalul Serviciului de Ambulanță Județean sosit la intervenție.

Advertising

În ciuda eforturilor depuse de salvatori, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul la fața locului. Polițiștii au început verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Autoritățile urmează să clarifice dacă incidentul a avut loc în timpul unor activități forestiere sau în alte împrejurări. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor legate de accidentul mortal.