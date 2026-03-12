Blocaj în UE: Zelenski solicită un „plan B” pentru Ucraina după ce Viktor Orban a blocat pachetul de 90 de miliarde
Președintele Volodimir Zelenski a cerut liderilor din Uniunea Europeană să pregătească un „plan B” pentru finanțarea Ucrainei, după ce un pachet de sprijin financiar în valoare de aproximativ 90 de miliarde de euro a fost blocat de premierul Viktor Orban.
Solicitarea a fost făcută în contextul negocierilor dificile dintre statele membre ale Uniunii Europene privind continuarea sprijinului economic pentru Kiev, în condițiile în care războiul cu Rusia continuă să exercite presiuni majore asupra economiei ucrainene.
Potrivit oficialilor europeni, pachetul financiar ar urma să acopere cheltuieli esențiale ale statului ucrainean, inclusiv plata salariilor din sectorul public, menținerea serviciilor sociale și sprijinirea eforturilor de reconstrucție.
Premierul ungar Viktor Orbán s-a opus însă aprobării acestui plan în forma actuală, argumentând că este nevoie de o analiză mai atentă a modului în care vor fi utilizate fondurile și a impactului asupra bugetului european.
În aceste condiții, Volodimir Zelenski a cerut partenerilor europeni să găsească soluții alternative pentru a menține fluxul de finanțare către Ucraina, avertizând că stabilitatea economică a țării depinde în mare măsură de sprijinul extern.
Oficialii de la Bruxelles analizează în prezent mai multe scenarii, inclusiv posibilitatea ca un grup de state membre să ofere ajutorul financiar prin mecanisme separate, în cazul în care consensul la nivelul Uniunii Europene nu poate fi obținut.
