Un bărbat rănit grav în județul Neamț după ce a căzut într-o prăpastie în zona Bicaz Chei

26 apr. 2026, 20:07
Salvamont

Articol scris de Daniel Onescu

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, rănit grav după ce a căzut într-o prăpastie în apropierea comunei Bicaz Chei, a fost salvat în urma unei operațiuni a pompierilor militari, a informat, duminică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț.

Conform aceleiași surse, bărbatul a fost localizat într-o prăpastie din zona Belvedere.

'La sosirea salvatorilor, bărbatul a fost localizat într-o prăpastie, la o diferență de nivel de aproximativ 25 de metri față de traseul turistic. Cu ajutorul echipamentelor specifice, forțele de intervenție au acționat pentru scoaterea victimei din mediul ostil. Bărbatul în vârstă de 40 de ani, cu multiple traumatisme la nivelul întregului corp, conștient, a fost predat echipajului SMURD TIM, care l-a transportat la UPU a Spitalului Județean Piatra-Neamț', a precizat ISU Neamț.

Potrivit sursei citate, la locul solicitării au intervenit pompierii de la Detașamentul Piatra-Neamț cu o autospecială complexă și o ambulanță SMURD TIM, o echipă Salvamont și polițiștii.

