Cancelarul Merz atacă dur SUA: „Umilite de Iran și fără strategie în război”

Cancelarul german Friedrich Merz a lansat critici dure la adresa Statelor Unite ale Americii, afirmând că acestea se confruntă cu dificultăți majore în conflictul cu Iran și că nu dispun de o strategie clară pentru a gestiona situația.

Într-o declarație făcută în timpul unei vizite la o instituție de învățământ din Marsberg, în regiunea Sauerland, liderul de la Berlin a subliniat că Iranul s-a dovedit mai puternic decât anticipau americanii, iar negocierile nu sunt gestionate eficient de partea americană.

"Iranienii sunt clar mai puternici decât se aştepta şi totodată americanii clar nu au o strategie cu adevărat convingătoare la negocieri", a afirmat Merz.

Acesta a atras atenția asupra dificultății de a încheia astfel de conflicte, amintind experiențele din Afganistan și Irak, unde intervențiile militare s-au prelungit ani de zile.

”Problema cu conflictele de felul acesta este întotdeauna că nu trebuie doar să intri în ele, trebuie să şi ieşi. Am văzut asta foarte dureros în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut în Irak", a adăugat el.

În opinia cancelarului german, lipsa unei strategii clare complică și mai mult situația din teren, mai ales în contextul în care Iranul gestionează negocierile într-un mod calculat.

”SUA au pornit foarte evident în acest război fără nicio strategie", a mai spus Merz, subliniind că această abordare face dificilă găsirea unei soluții rapide pentru încheierea conflictului.

Germania a transmis, în același context, disponibilitatea de a sprijini eforturile diplomatice pentru detensionarea situației, pledând pentru reluarea negocierilor și identificarea unei soluții politice durabile.