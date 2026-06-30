Advertising
Actualitate· 1 min citire
Decizie istorică în SUA: Curtea Supremă respinge decretul lui Trump privind cetățenia prin naștere
Donald Trump
Curtea Supremă a Statelor Unite a invalidat decretul semnat de fostul președinte Donald Trump prin care se încerca eliminarea acordării automate a cetățeniei pentru copiii născuți pe teritoriul american din părinți aflați ilegal sau temporar în SUA.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:55Moment de necrezut în aeroportul din Vegas: un călător a devenit milionar peste noapte
- 19:17Armata Română face angajări masive: aproape 7.000 de posturi scoase la concurs în toată țara
- 18:17Tragedie cumplită în Brăila: doi soți spulberați de o remorcă desprinsă din mers
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Neamt și pe Google News