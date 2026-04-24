Gabriela Ruse, înfrângere dramatică în fața Elenei Rybakina la WTA Madrid
Gabriela Ruse
Gabriela Ruse a fost eliminată în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Madrid, după un meci extrem de disputat în fața favoritei numărul doi, Elena Rybakina.
Partida s-a încheiat cu scorul 4-6, 6-3, 7-5 în favoarea jucătoarei din Kazahstan, după două ore și 28 de minute de joc intens. Ruse a început bine meciul și a câștigat primul set, însă adversara sa a revenit în actul secund, egalând situația.
În setul decisiv, românca a reușit să conducă cu 3-1 și a fost aproape de o victorie importantă, însă Rybakina a recuperat treptat diferența. La 5-5, jucătoarea din Kazahstan a făcut break-ul decisiv și a închis partida, confirmând statutul de favorită.
Aceasta a fost a treia victorie consecutivă a Elenei Rybakina în fața Gabrielei Ruse, după succesele anterioare de la Miami (2022) și Wimbledon (2024).
Pentru parcursul său la Madrid, Gabriela Ruse va pleca acasă cu un premiu de 31.585 de euro și 35 de puncte WTA.
