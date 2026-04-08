Gheorghe Piperea aruncă bomba: „Hold-up administrativ la CNA! Decizia împotriva Realitatea Plus, un abuz”. Se cere desființarea instituției

Trăim un moment de maximă tensiune pentru libertatea presei din România, iar europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a lansat un atac devastator la adresa Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), după decizia de a retrage licența postului Realitatea Plus.

Avocatul a dezvăluit că, în timp ce instituția pregătea „execuția” postului sub pretextul unor amenzi neplătite, televiziunea făcuse deja plățile pentru a evita sancțiunea, însă forul audiovizual a ignorat dovezile.

Gheorghe Piperea: „Nu s-a pierdut bătălia, se dă astăzi în fața Curții de Apel”

„Avem citație la ora 15:00 la Curtea de Apel în cererea de suspendare și se va și judeca la ora 15:00. Voi fi prezent acolo alături de ceilalți avocați ai Realității Plus și voi susține această cauză pentru că, în mod evident, din avion, asta înseamnă caz bine justificat, decizia luată ieri de Consiliul Național al Audiovizualului este o decizie care nu beneficiază de nicio prezumție de legalitate și, în consecință, sunt șanse maxime ca astăzi să fie suspendată. În consecință, chiar dacă se tot dau semnale prin presa asta progresistă, cum ar fi, de exemplu, Hot News, că urmează să primiți comunicarea și, din momentul ăla, trebuie să opriți emisia, asta nu înseamnă că s-a pierdut bătălia.

Bătălia se dă astăzi în fața Curții de Apel. Și acolo se va vedea foarte clar că e vorba despre niște amenzi care, unul la mână, au fost contestate, deci sunt suspendate, deci nu este scadent amenda. Doi la mână, sunt foarte multe dintre ele care sunt desființate, oameni buni, în justiție, desființate definitiv. Și, mult mai important, ieri, în timp ce se pregătea... acest hold-up administrativ, toate aceste amenzi au mai fost plătite o dată pentru a se evita această sancțiune”, a declarat avocatul în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Piperea subliniază caracterul disproporționat al măsurii, explicând că legislația audiovizualului a fost „pervertită” pentru a servi unui scop punitiv, nu pentru a asigura respectarea regulilor.

Europarlamentarul AUR consideră că acest „conclav” de membri CNA a depășit mandatul constituțional, transformându-se dintr-un garant al libertății de exprimare într-un organ de cenzură brutală, similar cu derapajele observate la Curtea Constituțională la finele anului 2024.

Gheorghe Piperea: „Aveți încredere că judecătorii se vor uita cu atenție la ceea ce se întâmplă”

„Pervertesc legislația care spune că CNA este acolo ca să apere libertatea de exprimare, nu să o cenzureze, și de aceea este clar că nu mai poate exista în formula actuală și de aceea este clar că trebuie să fie desființat. [...] Aveți încredere că judecătorii, totuși, se vor uita cu atenție la ceea ce se întâmplă și nu au cum să nu observe că se încalcă principiul proporționalității, care este ceva din dreptul european și din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Ce înseamnă această proporționalitate? Textul acela pe care l-au invocat cei din CNA este acolo ca să se asigure plata amenzii, nu pentru a se închide o televiziune. Ori plata amenzii este făcută, iar amenda e suspendată de foarte multă vreme și, în consecinţă, ceea ce s-a întâmplat a fost nimic altceva decât a perverti această dispoziţie legală. Iar instanţa nu are cum să treacă peste aceste lucruri, efectiv nu are cum să treacă peste aceste lucruri”, a mai precizat Piperea.

În viziunea lui Gheorghe Piperea, soluția radicală și necesară este desființarea completă a CNA, pe care o descrie ca pe o instituție „bugetofagă” și „discreționară”. Acesta atrage atenția că instituția și-a arogat ilegal puteri de cenzură inclusiv asupra mediului online, prin ordine interne care sfidează Constituția și normele europene, devenind o amenințare directă la adresa democrației.

AUR vrea desființarea CNA

„Categoric sunt pentru desființarea CNA. Desființare, pur și simplu, pentru că este o instituție care și-a creat un cadru legal care depășește cu mult Constituția. Mai mult decât atât, și-a creat propriul cadru legal fără să aibă lege sau regulament european la dispoziție. Anul trecut, printr-un ordin al președintelui care nu e președinte, vicepreședinte cu rol de președinte interimar, și-au modificat de la sine putere codul audiovizual și, prin această modificare, și-au introdus o competență pe care nu le-o dă nicio lege, nicio Constituție, aceea de a cenzura, la fel cum cenzurează televiziunea și radioul, aceea de a cenzura și online-ul. Iar acest lucru face ca instituția să nu-și mai aibă niciun fel de sens”, a punctat clar Piperea.



