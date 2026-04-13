Gigi Becali a rămas fără permis în noaptea de Paște

Gigi Becali a rămas fără permis chiar în noaptea de Paște. Patronul de la FCSB a fost prins de radar în Capitală cu o viteză mult peste limita legală și a rămas fără permis pentru 90 de zile. Gigi Becali a transmis ulterior că va contesta decizia polițiștilor, așa cum a mai făcut și în trecut.

Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, pe un bulevard din nordul Capitalei, unde limita de viteză este de 40 de kilometri pe oră.

Mașina condusă de Becali a fost înregistrată cu viteza de 109 kilometri pe oră, iar polițiștii Brigăzii Rutiere nu au stat pe gânduri: amendă și suspendarea dreptului de a conduce pentru trei luni.

Problemele nu s-au oprit aici. La control, oamenii legii au constatat că finanțatorul FCSB nu avea asupra sa nici documentele obligatorii.