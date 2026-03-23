Incendiu într-un port strategic din Rusia după un atac masiv cu drone

Un incendiu a izbucnit luni dimineață în portul Primorsk, la Marea Baltică, după ce un atac cu drone a vizat regiunea rusă Leningrad, au anunțat autoritățile locale.

Atac cu peste 50 de drone și un rezervor de combustibil avariat.

Guvernatorul Aleksandr Drozdenko a declarat pe Telegram că „peste 50 de drone” au fost distruse în timpul nopții deasupra regiunii Leningrad, relatează AFP. În urma atacului, un rezervor de combustibil din portul Primorsk a fost avariat, provocând un incendiu. Personalul din zonă a fost evacuat preventiv, au precizat autoritățile.

Portul Primorsk este situat între granița cu Finlanda și orașul Sankt Petersburg, fiind unul dintre punctele strategice ale Rusiei la Marea Baltică.

Regiunea Leningrad a mai fost vizată anterior de atacuri atribuite Ucrainei, însă zona nu reprezintă un front principal al conflictului ruso‑ucrainean, care continuă din februarie 2022. Autoritățile ruse nu au oferit deocamdată detalii suplimentare despre amploarea pagubelor sau despre eventuale victime.