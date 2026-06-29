Investiție de peste 67 milioane de euro: CFR Călători modernizează 42 de vagoane prin PNRR

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 16:45

CFR Călători a încheiat contractele pentru modernizarea a 42 de vagoane de călători, în cadrul unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Lucrările au fost realizate în parteneriat cu compania Electroputere VFU Pașcani.

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