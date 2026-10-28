Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis: Călin Georgescu rămâne în arest încă 30 de zile
Călin Georgescu
Călin Georgescu rămâne în arest, după ce judecătorii Curții de Apel București au decis menținerea măsurii preventive. Decizia vine în dosarul în care este vizat și Ionel Rusen.
Tudor Dobrescu, avocatul lui Ionel Rusen, acuză nereguli în anchetă: „Dosarul ar fi fost manipulat”
Ieșeau la masă cu ofițerii de poliție, care ulterior se întorceau și întocmeau acte de urmărire penală în dosar. Persoana despre care vă vorbesc a fost comisar-șef la Serviciul de Investigare a Fraudelor și întocmea acte de urmărire penală după ce lua masa cu Leu Răzvan și cu o altă persoană implicată în dosar.
Mai există un personaj interesat de această speță, care manipula dosarul de urmărire penală astfel încât acesta să ajungă la un procuror cu care ar fi colaborat pentru a comite tot felul de abuzuri împotriva domnului Rusen: să îl aresteze, să îl ridice de pe stradă, să facă intruziuni în viața sa privată și să îl supravegheze tehnic.
Până și fișa de cazier a copilului domnului Rusen, care avea o lună la data săvârșirii faptelor, se regăsește la dosar. Un copil de o lună are fișa de cazier extrasă de procuror din sistemul informatic al statului român și inclusă în dosarul cauzei. Vi se pare normal așa ceva? Copilul nu avea nicio calitate în dosar: nu era nici suspect, nici inculpat și nici martor.
Ei mint încontinuu. În referatul cu propunerea de prelungire, nu sunt în stare să identifice persoana vătămată. Menționează de trei ori că persoana vătămată este o firmă, de peste 70 de ori că este o persoană fizică și de mai mult de 11 ori că sunt mai multe persoane vătămate, respectiv o firmă și o persoană fizică. Nu reușesc să identifice în mod concret persoana vătămată.
Mai mult decât atât, deși firma Real Land a formulat două plângeri penale, procurorul i-ar fi permis administratorului acesteia, Leu Răzvan, să se constituie parte civilă în nume personal și, ulterior, să dobândească și calitatea de persoană vătămată, aducându-i-se la cunoștință această calitate, deși anterior era martor în cauză.
În timpul urmăririi penale, Leu ar fi săvârșit alte infracțiuni împreună cu alte persoane, încercând să înșele alte persoane juridice din Marea Britanie, prin metode similare celor pe care le reclamă în acest dosar, pentru a obține milioane de euro. Noi am sesizat procurorul cu privire la aceste aspecte, însă, până în ziua de astăzi, acesta nu a luat nicio măsură împotriva persoanelor respective.
Frauda din acest dosar este apocaliptică, credeți-mă.
a declarat Tudor Dobrescu, avocatul lui Ionel Rusen.
Avocatul Tudor Dobrescu, apărătorul lui Ionel Rusen, acuză nereguli grave în ancheta penală, susținând că dosarul ar fi fost manipulat, iar procedurile ar fi fost marcate de contradicții privind identificarea persoanei vătămate. Avocatul reclamă inclusiv prezența la dosar a fișei de cazier a copilului lui Rusen, care avea doar o lună la momentul faptelor, și afirmă că sesizările depuse la procuror nu au avut consecințe.
Călin Georgescu ar putea fi eliberat dacă instanța nu decide până la miezul nopții
Chiar la această oră, Curtea de Apel București (CAB) dezbate contestația formulată de procurorii DIICOT după ce Tribunalul București a respins, luni, 26 octombrie, solicitarea de prelungire a mandatului de arestare preventivă pentru Călin Georgescu. Instanța a dispus înlocuirea măsurii cu controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Dacă judecătorii Curții de Apel București nu vor lua o decizie înainte de expirarea mandatului, emis pe 29 septembrie, Călin Georgescu va trebui eliberat din Arestul Central.
Decizia Tribunalului București din 26 octombrie nu este însă definitivă și a fost imediat contestată de procurorii DIICOT. Dacă aceasta va rămâne definitivă, vor fi puși în libertate atât Călin Georgescu, cât și Ionel Rusen, celălalt inculpat din dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.
Călin Georgescu, acuzat de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
În acest dosar, Călin Georgescu, Ionel Rusen și un cetățean italian sunt acuzați că ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi convins un om de afaceri român că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară. Pentru obținerea finanțării, victimei i s-ar fi cerut să depună o garanție de peste un milion de euro, transmite DIICOT, într-un comunicat.
Potrivit anchetatorilor, grupul infracțional ar fi fost constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat coordonat, sub autoritatea liderului, un cetățean român în vârstă de 64 de ani. Activitatea s-ar fi desfășurat în special pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, cu scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.
Probele administrate până în prezent arată că, începând din septembrie 2021, membrii grupului ar fi organizat întâlniri în București și în județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie, în cadrul cărora ar fi indus în eroare persoana vătămată în legătură cu posibilitatea obținerii finanțării.
În aceste condiții, victima ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro. Ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceasta ar fi transferat încă 100.000 de euro.
Prejudiciul total reclamat în dosar depășește astfel 1,1 milioane de euro.
Conturile lui Georgescu și vila din Mogoșoaia, sub sechestru
Pe 7 octombrie, procurorii DIICOT au anunțat că au instituit sechestru asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Anterior, anchetatorii puseseră sechestru și pe vila acestuia din Mogoșoaia.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale mai este vizat de alte patru dosare penale, două recente și două mai vechi, în cele din urmă fiind deja trimis în judecată.
Un nou dosar, după acuzația privind salutul legionar
Cel mai recent dosar a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea. În această cauză, Călin Georgescu este acuzat că ar fi făcut în public salutul legionar la ieșirea dintr-o secție de poliție.
Pe 22 octombrie, polițiștii din Ilfov s-au deplasat la Arestul Central din București pentru a-l audia. Georgescu a invocat însă dreptul la tăcere și a refuzat să dea declarații.
Percheziții DIICOT într-un dosar privind operațiuni ilegale cu dispozitive informatice
Pe 21 octombrie, procurorii DIICOT au făcut percheziții la două adrese din București, într-un dosar care vizează operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. În această cauză, Călin Georgescu i-ar fi cerut unui bărbat să scaneze vila sa din Mogoșoaia, vizată de perchezițiile din 21 septembrie, pentru a identifica eventualele mijloace tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori.
Potrivit acuzațiilor procurorilor DIICOT, demersul ar fi urmărit și alterarea datelor informatice, precum și perturbarea funcționării sistemelor informatice utilizate pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.
Ce alte dosare mai are Georgescu?
În dosarele mai vechi, Călin Georgescu a fost deja trimis în judecată. Unul dintre acestea îl vizează pe fostul candidat la prezidențiale, alături de fostul mercenar Horațiu Potra și de alți 20 de inculpați, în cauza privind presupuse acțiuni de destabilizare a României.
Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicare de informații false, în formă continuată. Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.
La termenul din 28 septembrie, instanța a amânat cauza pentru data de 12 octombrie.
Într-un alt dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară și pentru promovarea în public a unor persoane vinovate de genocid și crime de război.
Reamintim că pe 3 aprilie, Călin Georgescu a scăpat de măsura controlului judiciar, după mai bine de un an de la instituirea acesteia. Tribunalul București i-a admis atunci contestația și a desființat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese menținerea măsurii preventive.
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